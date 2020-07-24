FETÖ'den aranan başkomiser teslim oldu

Adana'da daha önce FETÖ operasyonlarına katılan bir başkomiser FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Bylock kullandığı, ardışık arama yaptığı öne sürülen aralarında polis, diş hekimi, hemşire ve esnafın olduğu 24 zanlıdan 20'sini gözaltına alındı.

Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6'sı kadın 20 FETÖ şüpheli savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlılardan, aralarında meslekten ihraç edilmiş 2 polisin de olduğu 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 13 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 zanlının yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda firari, meslekten ihraç edilen başkomiser Mustafa S. (35) adliyeye giderek teslim oldu. Mustafa S.'nin Adana Emniyet Müdürlüğünde 2008 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde göreve başladığı ve 2017 yılında FETÖ'den açığa alınana kadar burada çalıştığı, bu dönemde de çok sayıda FETÖ operasyonuna katıldığı öğrenildi.

Mustafa K.'nın FETÖ'nün fişlemesine göre örgüte bağlı olmakla birlikte zaafları olduğu öne sürüldü. Zanlının mahrem imamlarla ardışık arama görüşmesi yaptığı ileri sürüldü. Örgüt üyesi olduğu ve FETÖ'nün toplantılarına katıldığı ileri sürülen zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin de FETÖ ile mücadele ettiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.