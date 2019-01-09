FETÖ'den gözaltına alınan istihbaratçı binbaşı adliyeye sevk edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli Jandarma Binbaşı H.İ.K, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında terör örgütü FETÖ ile bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu öğrenilen şüpheli binbaşının Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde örgütün sözde mahrem imamları ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan binbaşı, adliyeye sevk edildi.