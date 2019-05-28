İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün 'Afrikalı öğrenciler sorumlusu' yakalandı

Adana’da FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ’Afrikalı öğrenciler sorumlusu’ Somali vatandaşı adliyeye sevk edildi.

Adana'da FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 'Afrikalı öğrenciler sorumlusu' Somali vatandaşı adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.


Operasyonda örgütün “Afrikalı öğrenciler sorumlusu” olduğu değerlendirilen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı A.M.A. gözaltına alındı.


Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli, adli tıp biriminde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.