FETÖ'nün aranan mahrem asker imamı Adana'da yakalandı

Adana polisi öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ'nün asker imamı olduğu ileri sürülen şahsı gaybubet evinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü faaliyetinde bulunduğu ve mahrem asker imamı olduğu ileri sürüldüğü için aranması çıkan zanlı Sadık G.'nin Adana'da olduğu istihbaratını edindi. Polis bu istihbarat üzerine zanlının merkez Sarıçam ilçesinde saklandığı gaybubet evine operasyon düzenledi. Zanlı saklandığı yerde yakalanırken üzerinden sahte kimlik çıktı. Zanlının örgütünün gizli iletişim ağı olan ByLock'u kullandığı ileri sürüldü. Ayrıca zanlının FETÖ nedeniyle öğretmenlikten ihraç edildiği de belirlendi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlı adliyeye sevk edildi.