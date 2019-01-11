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FETÖ'nün askeri yapılanmasına dev operasyon: 52 gözaltı

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42’si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı.

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.

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