İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

FETÖ'nün büyük bölge muhasebecisi yakalandı

Adana’da FETÖ/PDY’nin sözde Seyhan eyaletinin büyük bölge muhasebecisi olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

Adana'da FETÖ/PDY'nin sözde Seyhan eyaletinin büyük bölge muhasebecisi olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin sözde “Seyhan eyaleti”nin büyük bölge muhasebecisi olduğu iddia edilen A.B.S'nin merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Polisler, şüpheliyi aranmasının bulunduğunu bilmemesi nedeniyle gittiği adliyede gözaltına aldı. Zanlının örgütün muhasebe işlerini yaptığı ve bölgesindeki gelir-giderleri kontrol ettiği öne sürüldü.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.