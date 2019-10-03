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FETÖ'ye yardıma 2 yıl 1 ay hapis cezası

Adana’da 17-25 Aralık’tan sonra uyarılara rağmen FETÖ’nün bankasına 71 bin lira para yatırdığı belirlenen öğretmene, terör örgütüne yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Adana'da 17-25 Aralık'tan sonra uyarılara rağmen FETÖ'nün bankasına 71 bin lira para yatırdığı belirlenen öğretmene, terör örgütüne yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.


Edinilen bilgiye göre, 17-25 Aralık'tan sonra terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine bir devlet okulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan Muttalip M.'nin (37), örgütün bankasına 71 bin lira para yatırdığı ileri sürülerek hakkında dava açıldı. Dava sürecinde öğretmen meslekten ihraç edilirken, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandı. Geçtiğimiz günlerde şahsa "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezanın ardından hakkında yakalama kararı çıkan Muttalip M. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.


Hükümlü daha sonra emniyete getirilip buradaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

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