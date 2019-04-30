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Fidan dikimi ve yürüyüş etkinliği

Adana’da, Ülfet Derneği Ortaöğretim Komisyonu, Prof.

Adana'da, Ülfet Derneği Ortaöğretim Komisyonu, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Fidan Dikimi ve Kanyon Yürüyüşü etkinliği düzenledi.


Ülfet Derneği Ortaöğretim Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesi münasebetiyle Adana'nın Karaisalı ilçesinde fidan dikimi etkinliği düzenledi. Fidanları toprakla buluşturan öğrenciler ilçede bulunan Kapıkaya Kanyonu'nda yürüyüş yaparak fotoğraf çekildiler.


Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü'nün de destek verdiği etkinliğe eğitimci ve öğrencilerin yanı sıra yetim çocuklar da aileleriyle katıldı.

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