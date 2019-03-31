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Fikret Yeni, ailesiyle birlikte oy kullandı

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.


Fikret Yeni, seçim maratonunun ardından oy kullanmak üzere eşi Dr. Emine Yeni ve oğlu Kadir Tuna Yeni ile birlikte Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'na gelerek, 3142 numaralı sandıkta oyunu kullandı.


Seçim sonuçlarının, kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Yeni, "Adana genelinde olduğu gibi Seyhan'da da yaşayan hemşehrilerimiz, hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Seçimler birer demokrasi bayramıdır. Sonuçların ülkemiz, şehrimiz ve Seyhanımız için hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

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