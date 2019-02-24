Fikret Yeni'den kadınlara müjde

Türkiye'nin 46 ili ve 5 büyük şehrinden daha büyük olan, 800 binin üzerinde nüfusu barındıran Adana'nın merkez Seyhan ilçesinden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı olan Fikret Yeni, Seyhan'da yaşayan kadınlar için müjde verdi.

Fikret Yeni, seçim çalışmaları kapsamında eşi Emine Yeni ile birlikte konuk olduğu Kadın Adayları Destekleme Derneği Adana Şubesi yöneticilerini ziyaretlerinde, 5,5 yıl il başkanlığını yaptığı ve mensubu olmaktan gurur duyduğu AK Parti'nin, kadınların sorunlarının çözümüne yönelik yasal düzenlemelere önem verdiğini söyledi.

Ülkenin, toplumun ve ailenin temel direği olan kadınlara hayatın her alanında pozitif ayrımcılık uygulamanın, AK Parti'nin öncelikli programları arasında yer aldığını vurgulayan Fikret Yeni, "Kadınlarımızın elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini çok iyi biliyoruz. Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına özen gösterip, yönetim kademelerinde daha etkin olabilmelerine çalışıyoruz. Partimiz kurulduğu günden buyana kadınlarımıza daima önem veren bir siyasi hareket olduk. Bu anlayışımız, yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde artarak devam edecek" dedi.

"Vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için çalışacağız"

Fikret Yeni, bu toprakların bir evladı olarak bıkıp usanmadan memleketi ve memleketinin güzel gönüllü insanlarına hizmet etmek için yola çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Adana'nın incisi Seyhanımızı, yapacağımız hizmetlerle hak ettiği noktaya taşımak ve marka haline getirebilmek için kapsamlı projeler gerçekleştireceğiz. Gönül belediyeciliğini getireceğimiz Seyhan'da 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için çalışacağız. Seyhan'da çocuklarımız ve gençlerimizin yanı sıra, kadınlarımız için de, onları önemsediğimizin göstergesi olan projeler ortaya koyacağız. Bununla kalmayıp, birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde kadınlarımızın da görüş ve önerilerini alacağız. Göreve geldiğimizde, Seyhan Belediyesi bünyesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde çok büyük emekleri bulunan kadınlarımızın dert ve sorunlarını anlatabilecekleri müdürlük düzeyinde özel bir birim oluşturacağız. Kısacası, hükümetimizin de desteğiyle, Seyhan'da yaşayan hanım kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu, daha fazla hissettireceğiz."

Kadın Adayları Destekleme Derneği Adana Şube Başkanı Elife Müftüoğlu da, Fikret Yeni'ye başarılar dileyerek, kadınların siyasi arenada daha çok yer alması konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.