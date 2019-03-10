Fikret Yeni'nin projeleri ‘işe' yarayacak

Fikret Yeni, Seyhan'da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf grupları ve odaların yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, Seyhan'ın 96 mahallesini kapsayacak 26 başlık altında çok ciddi denilecek 108 projeyle yola çıktıklarını anımsattı.

Bu projelerden birinin Kongre Merkezi olduğunu dile getiren Fikret Yeni, ‘'Bu proje sayesinde dünya turizm sektörünün yüzde 35'ine denk gelen kongre turizmi pastasından 12 ay güneş alan uygun hava koşulları ile Adana'nın da pay almaya başlaması noktasında kararlı bir adım atacağız'' dedi.

Fikret Yeni, coğrafi ve kültürel kavşak niteliği taşıyan Adana'ya böyle bir projenin kazandırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, ‘'Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde yapmayı planladığımız bu projeyle kentimizin markalaşmasında dev bir adım atacağız. 45 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek bu projede, 3 bin ve bin 500 kişilik iki adet kongre salonu, bin kişilik fuaye alanı ve 34 bin metrekare rekreasyon ve park alanına yer vereceğiz'' ifadelerini kullandı.

Modern üretim sahaları oluşturulacak

Fikret Yeni, Adana ve Seyhan'ı sanayide yeniden hak ettiği noktaya taşımak, daha modern üretim sahaları oluşturup istihdama katkıda bulunmak adına planladıkları Modern Mikro Sanayi Sitesi Projesi'nin de, Adana'da gündem oluşturacağını belirtti. Fikret Yeni, şöyle konuştu:

‘'Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde yapılacak bu projede 52 adet 540'ar metrekarelik işletme atölyesi, 600 metrekare yönetim binası, 4 adet 400'er metrekarelik mahalle atölyesi, bin 800 metrekare dini tesis alanı ve 800 araçlık otopark alanı bulunacak.''

Gençler ve kadınlar meslek sahibi olacak

Fikret Yeni, Yeşiloba, Koza, Mıdık, Mekân, Kavaklı, Yeşilevler, Şakirpaşa, Demetevler, Emek, Türkocağı, Yenibey, Onur, Ova, Mirzaçelebi, Aydınlar, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet, Meydan ve Döşeme mahallelerine de, kadınları ve gençleri meslek sahibi yapmaya yönelik Mahalle Atölyeleri yapılacağını vurguladı.

Ailenin temel direği olan kadınlar ve geleceğimizin teminatı gençlere yönelik bu atölyelerin, klasik meslek edindirme kurslarından farklı olacağını dile getiren Fikret Yeni, “Sanayi, üniversite ve belediye iş birliği ile bu atölyelerde sanayiye ara eleman yetiştireceğiz” diye konuştu.

Atıklar ekonomiye kazandırılacak

Fikret Yeni, Yenidam Mahallesi'nde planlanan Kaynağından Ayırma Projesi'yle de atıkların ekonomiye kazandırılacağını duyurdu. Projede 5 adet uygulama binasının yer alacağını belirten Fikret Yeni, şunları kaydetti:

‘'Bu uygulama binalarında, toplanacak olan karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile hafriyat malzemeleri çeşitli işlemlerden geçirilerek dönüşümü sağlanacak. Proje toplam 60 dönümlük alan üzerine yer alacak. Günlük 300 ton kapasiteli geri dönüşüm tesisi, bölgenin en büyük tesislerinden olacak.''