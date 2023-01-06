Film gibi operasyonla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'da 2 cinayet olayına karıştığı öne sürülen şahsın saklandığı yere yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür K.'nın Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. 3 gün önce operasyon için harekete geçen ekipler, çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Özgür K., polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı. Ekipler, teslim olması için şüpheliye "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan Özgür K. ile çiftlikteki 5 şüpheli, tabancalarla polise ateş açtı. Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada, Özgür K. omzundan ve bacağından vuruldu. Yaralanan Özgür K., dengesini kaybedip çatıdan düştü. Polis, kapısını zırhlı araçla kırarak girdiği çiftlikteki Ozan Z., Hasan E., Muhammed A., Abdullah K. ile Hüseyin E.'yi gözaltına alırken, sağlık ekiplerine de haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Özgür K.'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, 160 mermi, çelik yelek, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Özgür K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ozan Z.'nin ‘kasten öldürme', Hasan E.'nin hakkında ise ‘uyuşturucu ticareti' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür K., Ozan Z. ile Hasan E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.