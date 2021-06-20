Filpa'ya ihracat ödülü

Covid 19 pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında ATHİB'in 745 milyon dolarlık ihracat performansında en fazla ihracat yapan firma sıralamasında ikinci olarak yer alan Abdioğulları Plastik A.Ş. bünyesindeki Filpa A.Ş.'nin plaketi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü'ye verildi.

Salih Sütcü'ye plaketini veren ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Aynı zamanda Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, “Temelleri 1963 yılında merhum babamız Abdi Sütcü tarafından atılan Abdioğulları A.Ş. olarak ülke ekonomisine değer katmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başarıyı bir varış noktası değil yolculuk olarak gördüklerini vurgulayan Salih Sütcü, hedeflerinin bundan sonraki yıllarda daha üst basamaklarda yer alıp, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmek olduğunu ifade etti.

Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve FİLPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü, yarım asrı aşan tecrübe ve bilgi birikimini, geleceğe dönük adımlarla büyüyerek devam ettiren ve günümüzde 4 kardeş tarafından yönetilen Abdioğulları'nın, her geçen gün gücüne güç katmasının, babalarından aldıkları ticaret kültürünün ve ekip ruhunun sonucu olduğunu belirtti.

Plastik dokumadan, tarımsal ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik tarımdan teknik tekstile kadar uzanan geniş bir yelpazede uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli yönetim sistemleri ile üretim yaparak birden fazla sektöre hitap eden Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları A.Ş, bu yıl İstanbul Sanayi Odası'nca (ISO) açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 listesinde 52 basamak birden yükselerek 297'nci sıraya yerleşti.

Ar-Ge yapmanın, yeni ürünler üretmenin ve bir yandan da istihdama katkı sağlamanın önem verdikleri konular arasında yer aldığını belirten Salih Sütcü, çevreci yaklaşımı esas alarak sürdürülebilir çevre anlayışı ile de üretimlerini yönlendirmeyi planladıklarını belirtti. Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklar için çalışma yapan Abdioğulları son 5 yılda ulaştığı 15 MW üzeri enerji gücü ile kendi Güneş Enerji Santrallerini kurmuş olup her geçen yılda GES gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 8 tesiste 1600 kişiye istihdam sağlayan Abdioğulları, 2020 yılında abcoFARM markası ile Çukurova'da 1000 dönüm alandaki narenciye bahçesi yatırımının ardından 870 dönümlük zeytin bahçesi ve Konya'da yer alan 1050 dönüm elma bahçesi projesiyle de toplamda 2920 dönüm alan ile tarım sektörüne giriş yaptı.