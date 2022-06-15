Final'den uluslararası eğitim atağı

Adana Final Okulları, Final VIP Anadolu ve Fen Lisesi'nde Kanada'nın dünya çapında tanınan tek uluslararası diploması olan 'OSSD' (Ontario Secondary School Diploma) programına dahil olduğunu açıkladı.

4 yıllık program ile çift diploma imkanı

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında Final Eğitim Kurumları Koordinatörü Oğuzhan Ertem, Final VIP Lise Müdürü Sözer Ünal ve Final VIP Dual Diploma Danışmanı Tayfun Eraslan tarafından OSSD programının Final VIP öğrencilerine sunduğu avantajlar hakkında bilgiler verildi. Final Eğitim Kurumları Koordinatörü Oğuzhan Ertem yaptığı konuşmada, "Bu program, Türk müfredatını uluslararası kabul gören Kanada Ontario ortaöğretim müfredatı ile birleştiriyor. 4 yıllık bu program çerçevesinde öğrencilerimize ihtiyaç duydukları tüm temel derslerle birlikte çeşitlendirilmiş müfredat, farklılaştırılmış eğitim, özel destek ve gelişmiş öğrenci takip sisteminin yanı sıra hem Final VIP Lise Diploması hem de uluslararası geçerliliğe sahip Ontario (Kanada) Lise diploması imkanı sunuyoruz" dedi.

Final VIP Lise Müdürü Sözer Ünal da, programın öğrenciyle uyumlu zengin multimedya içeriğine, öğretmenleri yetkin kılan güçlü eğitim kaynaklarına, işlevsel eğitim yönetimi araçlarına ve fonksiyonel öğrenim yönetimine sahip olduğunu kaydetti.

Final VIP Dual Diploma Danışmanı Tayfun Eraslan ise yaptığı sunumla programın içeriği hakkında teknik bilgiler verdi. Eraslan, "OSSD programına başlayabilmesi için aday öğrencinin en az B2 seviyesinde İngilizce bilmesi gerekiyor. Seviye Belirleme ve Kabul Sınavlarının sonuçlarına göre B2 seviyesinde olmayan öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda A2-B1-B2 seviyelerinde 168 ders (her seviye için) İngilizce eğitimi vereceğiz. B2 seviyesini tamamlayan öğrenciler de tercih ettikleri fakültelere göre ders almaya başlayacak" diye konuştu.

Dünya üniversitelerine kabul

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, Final VIP OSSD programı mezunları Kanada okullarına devam eden öğrenciler gibi Kanada ve dünya üniversitelerine de başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinde daha az engelle karşılaşan öğrenciler, ek bir avantaj olarak Kanada'da anlaşmalı olan üniversitelere otomatik koşullu kabul hakkı da kazanacak. Final VIP OSSD programı 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Final VIP Anadolu ve Fen Lisesi'nde uygulanmaya başlayacak.