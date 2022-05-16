Finlandiya Fahri Konsolosluğu Adana'da açıldı

Adana'da Finlandiya Fahri Konsolosluğunun açılış töreni yapıldı.

Otel gerçekleştirilen törene, Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolo Raimo Pahkasalo, Finlandiya Fahri Konsolosu Levent Uğurses ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Törende konuşma yapan Zeydan Karalar, "İki ülke arasındaki ticari ve turizmin artması bizi çok mutlu eder. Adana çok özellikli ve çok güzel bir kent. Bir kere sıcak insanları görülmeye değer. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi kalbi temiz ve sıcak kanlı insanlar yoktur diye düşünüyorum. Çünkü Adana ile Adanalı bir başka olur” dedi.