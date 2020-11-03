İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Firari uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan aranan zanlı yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan aranan zanlı yakalandı.


Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler “uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçundan yaklaşık 1 yıldır aranan K.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bulunduğu adrese operasyon düzenlenen firari zanlı gözaltına alındı.


Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.