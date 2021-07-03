Fırat Gül: “Adanaspor'a mazeret üretmeye gelmedim”

Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Fırat Gül, “Ben buraya mazeret üretmeye gelmedim. Benim buradaki tek amacım Adanaspor'un başarısı için gereken çalışmayı göstermek. Oynadığımız her maçta 3 puana talip bir Adanaspor olarak oynayacağız” dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Bolu kampı öncesi teknik heyetle birlikte TSYD Adana Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Gül, “Şu anda temasta olduğumuz bazı oyuncular var. Yönetimimiz bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anki tek düşüncemiz bu oyuncuları takımımıza en iyi şekilde adapte edebilmek. Bu geçiş sürecini en iyi şekilde değerlendirebilmek için oyuncularımız ve teknik ekibimizle beraber sıkı bir çalışma içerişindeyiz” şeklinde konuştu.

Takımın yeni sezonda Çatalan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceğini de söyleyen Fırat Gül, “Orada çok yoğun bir çalışma var. Adanaspor'un geleceği adına hem maddi hem de manevi anlamda ciddi bir çalışma var” diye konuştu.

“Adanaspor'a yakışan bir oyun göreceksiniz”

Yeni sezonun çok çekişmeli geçeceğini aktaran Gül, daha sonra şunları söyledi:

“Ben buraya mazeret üretmeye gelmedim. Mazeret üretmek dünyadaki en kolay iş. Benim buradaki tek amacım Adanaspor'un başarısı için gereken çalışmayı göstermek. Lig içerisinde oyunsal anlamda Adanaspor'a yakışan, sahada ne yaptığını bilen, planlı bir Adanaspor göreceksiniz. Hiçbir takım bizden daha az efor sarf ederek bize galip gelemeyecektir. Oynadığımız her maçta 3 puana talip bir Adanaspor olarak oynayacağız. Adanasporluların özlediği bir takım sahada olacak. Eksik mevkilerimiz tabi ki var. Onların yerini doldurmak için de çalışmalarımız devam ediyor.”