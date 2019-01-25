Fırat İzgi, yeni kitabı ‘Siyah Nefes' ile okuyucularının karşısında

Adanalı yazar Fırat İzgi, Kelebek Ömrü Kadar Aşk ve Nişantaşı Çocukları kitabından sonra şimdi de Adana'da geçen ve uyuşturucu konulu yeni kitabı Siyah Nefes ile raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

İlk kitabı Kelebek Ömrü Kadar Aşk'ın 100 bin üzerinde satması ile ünlenen Adanalı yazarın gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı yeni romanı okurları tarafından şimdiden merak konusu oldu. İmza günlerine okurlarının ilgi gösterdiği yazar bu yıl İstanbul, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Şanlıurfa ve son olarak da Adana'da imza günlerine katıldı. İstanbul Kitap Fuarında 3 bin kişi tarafından satın alınan Nişantaşı Çocukları kitabı, gençler tarafından ilgi gördü.