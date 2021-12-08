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Fırat'tan "Derviş Oyunu"

Adanalı Meddah Gürsel Fırat “Derviş Oyunu”nu sahneledi.


Gürsel Fırat'tan önce sahneye davulla çıkan Berrin Yüzeroğlu, davul çaldı çeşitli havalar, şiirler okudu. Yüzeroğlu, Attila İlhan'nın “Mustafa Kemal'im” adlı uzun şiirini davul eşliğinde seslendirirken, Şair Yazar Selda Kaya'da kendi şiirlerini okudu.


Sazıyla sahneye gelen Hüseyin Karakuş'un Mahzuni'nin “Katil katil Amerika” türküsünü seslendirdiği etkinlikte Gürsel Fırat, oyunda güldürüler anlattı.


Gürsel Fırat, elinde derviş değneği olan asası ile seyirciler arasında dolaşarak, onlarla konuşup ülke ve dünyanın durumuna değindi. Fırat, Hasan Hüseyin'in “Kör olma da gör beni”, “Sen hep Samsun'a mı çıkarsın ay oğul” şiirlerini okudu.


Şair ve Yazar Mehmet Demirel Babacanoğlu, oyundan sonra, “Gürsel Fırat, bir gün İsmail Dümbüllü'yü simgeleyen sarığı hak edecek” dedi.

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