Fırıncılara hijyen eğitimi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu mamulleri üretimi yapan işletmelerde çalışan personele hijyen eğitimi verildi.

Ceyhan Ticaret Odası Meclis salonunda düzenlenen eğitim toplantısında gıda ile ilgili mevzuat, gıda hijyeni, personel hijyeni gibi konularda detaylı bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Koordinatörü Kenan Kalk, toplantıda yaptığı konuşmada Ceyhan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammed İslam Bünül ve Ceyhanlı fırıncılar ve personellerine hijyen kurallarına gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür etti.

Ceyhan Fırıncılar ve Unlu Maddeler Odası Başkanı Muhammed İslam Bünül, "Son yıllarda pandemiden kaynaklı, gıda sektörünün büyümesi ve farklılaşmasına bağlı olarak gıda hijyeni önem kazandı. Temiz ortamda, temiz personel ile üretilmeyen ekmek ve unlu mamulleri insan sağlığını tehlikeye düşürür. Bunun yanı sıra ürünlerin kalite özellikleri de olumsuz etkilenir. İşyeri alanı ve çalışanların temizliği ile çalışanların sağlığına dikkat edilmemesi, alet ekipman ve yüzey temizliğinin yeterince yapılmaması gıda hijyeninin bozulmasına neden olur. Bu da insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü gibi aynı zamanda işyerinin ekonomik kayba uğramasına da sebep olur. Tüm bunların sağlanması gıda ile temas eden ambalajların hijyeniyle de doğrudan alakalıdır. Temiz bir ambalaj, hijyenik koşullarda üretilmiş olan ürünün hijyeninin sağlanması açısından önemlidir" dedi.

Toplantıda Ceyhanlı fırıncılara ve personellerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisleri Ertan Gülnar, Aysun Akçalı, Meltem Aslan ve Ziraat Mühendisi Emel Arpacı Erdi tarafından eğitim verildi.

Konuşmaların ve verilen hijyen eğitiminin ardından eğitime katılan fırıncılar yazılı sınava tabi tutuldu.