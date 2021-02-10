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Fıstık çamları ekonomiye kazandırılacak

Adana’nın Kozan ilçesinde 403 hektarlık alandaki fıstık çamlarının ekonomiye kazandırılması için bölgede temizlik ve kesim çalışmasına başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 403 hektarlık alandaki fıstık çamlarının ekonomiye kazandırılması için bölgede temizlik ve kesim çalışmasına başlandı.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Bulduklu, Çandık, Kıbrıslar, Kuyuluk ve Oruçlu mahalleleri ile birlikte çalışmaların yürütüldüğü Ferhatlı Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi.


Fıstık çamı alanındaki temizlik ve kesim alanlarındaki işçiler ile bir araya gelen Başkan Özgan yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Yasası ile Kozan Belediyesi mülkiyetine giren bu alanlarda bizde köylü vatandaşlarımıza burayı ihaleye vererek buranın temizliği ve sık olan ağaçların kesimi yapılıyor. İlerleyen zamanlarda fıstık çamı kozalağı hasadını yaparak Kozan'a ülkemize köyümüz ekonomisine katkıda bulunacağız. Şu anda bu alanda verim çok düşük çok sık dikilmiş. Sık dikilen alanlarda Orman Müdürlüğünden alınan izinler ile de seyreltme işlemleri yapılıyor” dedi.

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