"Fıstık" gibi hasat

Üretici verim ve fiyattan memnun.

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yarısını karşılayan Adana'da ova kesimlerde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında şu sıralar hummalı bir hasat dönemi yaşanıyor. İlk hasatların yapıldığı Karataş ilçesi Kapı Mahallesinde bir yandan tarladaki yer fıstığının sökümünü yapan üreticiler bir yandan da üç gün tarlada kuruyan fıstığın patozlama işlemi ile uğraşıyor.

Bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bitkiler arasında, üretim miktarı açısından dördüncü sırada yer alan yer fıstığında geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 234 bin ton olan üretimin 116 bin tonunu Adana üretti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Türkiye üretiminin yarısının Adana'dan karşılandığını ifade ederek, “Bu yıl 235 bin dekar alanda yer fıstığı ekilişimiz oldu. Bundan da 100 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Dekara ortalama 400 kilogram verim bekliyoruz. Yer fıstığı hem yağlık olarak hem de çerezlik olarak kullanılmakta. İlimizdeki yer fıstığında ortalama yağ oranı yüzde 52'dir. Türkiye'de yağ olarak kullanımında son 4-5 yılda artış oldu. Ülkemizde genelde çerezlik olarak kullanılan yer fıstığı, yağ üretiminde de tercih edilmeye başlandı. Çerezlik olarak kullanımının yanı sıra posasının hayvan yemi olarak kullanılması nedeniyle değerli bir ürün. Şu anda Adana-Osmaniye hattında yer fıstığı yağı üreten ve satan işletmeler bulunmakta.” şeklinde konuştu.

Tekin, Adana'nın Karataş ilçesinde ilk hasadın yapıldığını ve fiyatının da 25 TL civarında olduğunu belirterek bu fiyatın üreticiyi memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

Karataş Kapı Mahallesi çitçilerinden Hüseyin Aslangiray da yer fıstık hasadına başladıklarını ve 25-30 lira olan fiyatın üretici için iyi bir rakam olduğunu belirterek, “Tüm girdi yüksekliğine rağmen bu yıl olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Adana genelinde karpuz hasadı sonrasında ikinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstıklarının da Ekim ayı başında hasadının yapılması bekleniyor.