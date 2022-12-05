Fiyatı üreticiyi sevindirdi, Çukurova'da türkülü limon hasadı

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Adana'da geçen yıl para etmeyince üreticisini üzen limon, bu sene dalında 7,5 TL'den alıcı bulmasıyla sevindirdi. Bazı üreticiler hasadı türküler eşliğinde yaptı.

Geçtiğimiz yıl dalında cinsine göre 25 kuruş ile 3 TL arasından alıcı bulan limon bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü. Adana'nın Kozan ilçesinde yurt içi ve yurt dışına ihraç edilen limonlar için hasat başladı. Hasadı tarım işçileri türkülerle yaptı. İlçede bahçede 7,5 TL'den alıcı bulan limon üreticileri sevindirdi. Turunçlu Mahallesi'nden Ahmet Yiğenoğlu, geçen yıl limona 1 TL'den alıcı bulamadığı için zor bir süreç geçirdiğini belirterek, "Bu yıl dalında 7,5 TL'den verdik" dedi.

10 dönümlük limon bahçesinde hasada başladığını ifade eden üretici Yiğenoğlu, “35 bin TL'lik gübre ve ilaç masraflarımız oldu. Bu yıl kalite güzel oldu. Bazı bölgelerde dolu yağışı nedeniyle sorun yaşayan üreticilerimiz de oldu ama bu yıl kar ettirdi ve dalında 7,5 TL'den alıcı buldu yüzümüz güldü” diye konuştu.

Limon hasadı yapan tarım işçileri, dikenli dallar arasında zorlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu sene bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.