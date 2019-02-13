Fiyatlar tanzimde düşüyor, halde artıyor

Sebze meyvenin tüketiciye daha ucuza satılması amacıyla kurulan tanzim satış noktalarında fiyatlar düşerken Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde fiyat artışları devam ediyor.

Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu tanzim satış noktalarıyla meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi yönünde çalışmalar başladı. Belediyeler aracılığıyla kurulan çadır ve mobil araçlarda domates, biber patlıcan, salatalık, soğan ve patates gibi sebzeler uygun fiyattan vatandaşa sunuldu. Hal fiyatlarından bile uygun satılan ürünlerden alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Tanzim satış noktaları sayesinde uygun fiyattan sebze ve meyve alışverişi yapan vatandaşlar, uygulamadan genel olarak memnun kaldıklarını ifade etti.

Adana'da Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ise fiyatların düşmesi beklenirken, özellikle son bir haftada biber, patlıcan, ıspanak gibi ürünlerde yükseliş yaşandı. Hava şartlarına bağlanan yükselişlerin önüne geçebilmek için korsan satışın da engellenmesi gerektiği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu 2 lira ile 4 lira arasında satışı yapılan biber, bu hafta 3 lira ile 6 liradan, 1 buçuk lira ile 2 buçuk lira arasında satılan domates ise bu hafta 2 lira ile 4 lira arasında satılıyor. Patlıcan ise 3 lira ile 5 buçuk lira arasında bir fiyata satılırken bu hafta fiyatlar 4 lira ile 8 liraya kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta 1 buçuk lira ile 3 buçuk lira arasında bir fiyattan satılan salatalık da bu hafta 2 lira ile 4 lira arasından, 1,5 ile 3 liradan satılan ıspanak 2,5 lira ile 5 lira arasında bir fiyata satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, haldeki fiyatların özellikle hava şartlarından dolayı yüksek seyrettiğini belirterek, "Çukurova Bölgesi'nde etkili olan yağışların ardından su basan tarla ve seralara üreticiler giremiyor. Bundan dolayı hale girişi azalan mallarda bir fiyat artışı meydana geliyor. Eğer hava şartları düzelirse önümüzdeki 2 hafta içerisinde birçok üründe yüzde 50 fiyat düşüşünün olacağını düşünüyoruz" dedi.

Doğan, fiyatların yükselmesinde korsan satışın da büyük etkisi olduğunu ifade ederek, "Örneğin Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ne giren biber miktarı 30 ton civarında. Ancak dışarıda satılan bir bu kadar daha biber var. Korsan satışın önüne geçilmedikçe fiyatlar yüksek seyretmeye devam edecektir. Bu konuda denetimler yoğunlaştırılırsa, fiyatlarda bir rahatlama yaşanacaktır" şeklinde konuştu.