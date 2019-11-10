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"Fofo"nun hayatı belgesel oldu

Adana Demirspor’un efsane ismi Muharrem Gülergin’in hayatını konu alan "Fofo ve Bizim Çocuklar" adlı belgeselin galası yapıldı.

Adana Demirspor'un efsane ismi Muharrem Gülergin'in hayatını konu alan "Fofo ve Bizim Çocuklar" adlı belgeselin galası yapıldı.


Adana Demirpor'un efsane isimlerinden ‘Fofo' lakaplı Muharrem Gülergin'in hayatını anlatan belgesel Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterimle seyircilerle buluştu.


Galada konuşan Fofo ve Bizim Çocuklar belgeselinin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Murat Ayman, Adana dışında yaşayan Adanalılar olarak Adana'nın değerlerini daha yoğun yaşadıklarını ifade etti. Adana'ya duydukları özlemle Adana için daha çok şey yapmak istediklerini vurgulayan Ayman, “Adana insanını kültürünü Adana'yı anlatan bir şeyler yapmak istiyordum. Projeye ilk olarak Adana Demirspor belgeseli çekerek başlamak istedim. Araştırmalarımı yaparken Adana Demirspor'un tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Muharrem Gülergin'e rastladım. Onun hayatını okudukça, onun hakkında bilgi aldıkça daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Gülergin'i anlatırsam Adana'yı anlatacaktım bizi anlatacaktım. Adana Demirspor'un görkemli tarihini, değerlerini yeni nesillere anlatmamız gerekiyor” dedi.


Galaya Adana Demirspor camiası ve taraftarlar katıldı.

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