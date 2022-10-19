Foseptik çukuruna düşen Nazgül'ün cenazesi teslim alındı

Adana'da foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nazgül Akduman'ın cenazesi, yakınları tarafından adli tıp kurumundan teslim alındı.

Olay, Kozan ilçesinde 18 Ekim saat 12.30'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bahçede oynayan Nazgül Akduman, ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Nazgül'ün arkadaşları, kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine ailenin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından yaklaşık 4 metre derinliğindeki foseptiğe giren ekipler, Nazgül'ün cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazgül'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bahçedeki foseptiğin açık olan kapağı ise görevliler tarafından kapatıldı.

Bugün sabah saatlerinde otopsisi tamamlanan Nazgül'ün cenazesi, amcası Ramazan Akduman tarafından teslim alındı. Cenaze aracına konulan Nazgül'ün naaşı, defnedilmek üzere Kozan'a götürüldü.

Öte yandan, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mobilyacı olan baba Mehmet Akduman (27), eşi Sevgi (27), çocukları Nazgül ve Oğuz Akduman'ın (2) Kozan'a geçtiğimiz hafta taşındığı öğrenildi.