Fotoğraf sanatçısı Mehmet Baltacı unutulmadı

Adana'da tanıtım fotoğrafçılığının öncüsü Mehmet Baltacı 12. ölüm yıldönümünde anıldı.

12 yıl önce 13 Kare Festivali açılışında vefat eden fotoğraf sanatçısı Mehmet Baltacı, Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği'nde Baltacı'nın eşi Havva Baltacı'nın da katıldığı toplantıda anıldı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, Mehmet Baltacı'yı anlatarak, “Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin şeref başkanı ve Altınoran Platformu'nun ışığıydı. Mehmet Baltacı'yı ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Onu yıllar önce günümüzde yok edilen kentimizin önemli festivali 13 Kare Festivali açılışında kaybetmiştik” dedi.

Mehmet Baltacı'nın eşi Havva Baltacı da, “Eşim hakikaten çok munis yumuşak biriydi ama kararlarında, kurallarında pek kötü olan bir beyefendiydi. Adanalı değiliz ama Adanalı olduk, rahmetli ‘Adanalılardan çok Adanalı oldum' derdi. Çünkü herkesle çok iç içe yaşadı. Vefatına çok üzüldük, ama ne var ki böylesine güzel arkadaşları var, ölümü 12 yıl oldu, hala hatırlanması ve bir yerlerde sözünün edilmesi ve tanıtılması dahi çok güzel bir şey. Bir iz bırakmak kadar güzel bir şey yok" dedi.

ART Başkanı Meliha Özgürbüz de Baltacı'yı anlatan bir konuşma yaptı.

Toplantıda Mehmet Baltacı'nın yazdığı "Fotoğraf Sanatı Tarihi" adlı kitabı dağıtıldı.