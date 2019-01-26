Fotoğrafçılar ressamlığa merak sardı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde fotoğrafçı olarak görev yapan Hatice Hakkıbilen ile Gamze Bozkaya, 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'na katılan 70 sanatçıdan etkilenerek ressam olmaya karar verdiler.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde hem kameraman hem de fotoğrafçılık yapan Hatice Hakkıbilen, Belediye tarafından Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nda görevlendirildiklerini ve tüm sanatçılar ile yakın bir diyaloğa girdiklerini belirterek, ”21 ülkeden gelen 70 sanatçının 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki çalışmalarından etkilendim. Onları yakından izledim, onlarla konuşarak resim sanatı hakkında bilgiler aldım ve onların da yardımları ile elimize fırça alarak çalışmalara başladım. Resim sanatına ben de girmeye karar verdim” dedi.

Gamze Bozkaya ise kendisinin asıl mesleğinin fotoğrafçılık olduğunu ifade ederek, ”Ben Özcan Deniz ile çalıştım.2008 yılında Özcan Deniz'in konserlerinin fotoğraflarını çekmem istendi, elime fotoğraf makinesi verdiler. 11 yıldır fotoğraf çekiyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü ise benim çektiğim fotoğrafları bir sergide görünce beğendi ve beni belediyeye davet ederek işe başladım. Şimdi ise bu Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'ndan etkilendim ve ressam olmaya karar verdim. Bu konuda kendimi geliştireceğime inanıyorum” diye konuştu.