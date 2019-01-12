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Futbolcudan kız arkadaşına sahada sürpriz evlenme teklifi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kıvruklıspor’da oynayan Mustafa Çenteli, kız arkadaşı Ceren Serin’e evlenme teklifi etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kıvruklıspor'da oynayan Mustafa Çenteli, kız arkadaşı Ceren Serin'e evlenme teklifi etti.


Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı önderliğinde düzenlenen Ceyhan Köyler arası Futbol Turnuvası çeyrek final müsabakası öncesinde Kıvrıklıspor futbolcularından Mustafa Çenteli pankart açarak tribünde oturan kız arkadaşı Ceren Serin'e evlenme teklifi etti.


Tribünden saha içerisine gelen Ceren Serin Mustafa'nın evlenme teklifini kabul ederek "Evet" dedi.

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