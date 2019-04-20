Futsalda 40 yıllık örnek birlikteliğe ASKF'den madalyalı tebrik

Adana'da bir grup gazetecinin 40 yıldan bu yana sürdürdüğü futsal birlikteliği, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan tarafından madalya ile ödüllendirildi.

5 Ocak Stadı tribün altındaki parke zeminde tam 40 yıldır her hafta Cuma akşamları 1,5 saat boyunca futbol oynayan, dostluk ve birlikteliklerini saha dışında da sürdüren gazetecilerin son maçını Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Futsal ekip üyelerinin birlikteliği ve dostluğunun her türlü takdire şayan örnek bir aktivite olduğunu belirten Ahmet Bozan, maçtan sonra oyunculara 40. Yıl madalyası takarak tebrik etti.

Trübün altındaki sıradışı futsal geleneği, spor yazarı Adnan Ercan'ın önderliğinde, Sait Güleç, Serkan Şenyürek, Ergün Kara, Oğuzhan Delen, Nail Kaya, Sabit Özkeser, Yusuf Aslan, Adnan Kulak, Erol Şennur, Tibet Kağızman, Engin Kanber, Mahmut Bingöl, Cemil Serezli, Hayri Çölkesen, Selçuk İspaha, Ufuk Orhan'dan oluşan bir kadro tarafından halen sürdürülüyor . Yaş ortalaması 50'nin üzerinde olan grup, gençlik aşıları ile de yoluna devam ediyor.

Bu hafta yapılan son maçta Sabit Özker'in antrenörlüğünü yaptığı Adnan Kulak'ın Ufuk Orhan, Erol Şennur ve Mahmut Bingöl'den oluşan takımı Nadir Fidancan'ın çalıştırdığı Yusuf Aslan'ın Serkan Şenyürek, Oğuzhan Delen ve Tibet Kağızman'dan oluşan takımını 3 farklı skorla yenmeyi başardı.