Futsalda Anadolu Ortaokulu şampiyon oldu

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Küçük Erkekler Futsal İl Birinciliği” tamamlandı. Müsabakalar sonunda Anadolu Ortaokulu şampiyon oldu.

Nihat Geven Spor Salonu'nda gerçekleştirilen “Okullararası Küçük Erkekler Futsal Müsabakaları”na 69 okul katıldı.

Turnuvanın başından beri üstün performans gösteren Anadolu Ortaokulu, Adana şampiyonu oldu. Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu ikinci, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu üçüncü ve Kuzupınarı Zeynepli Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Seyhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamit Yıldırım, beden eğitimi öğretmenleri ve müsabaka hakemleri tarafından verildi.