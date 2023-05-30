İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray'ın şampiyonluğu Adana'da coşkuyla kutlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Adana'da vatandaşlar sokaklara çıkarak, kutlamalar yaptı.


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğu garantiledi. Galatasaray'ın 23. kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Adanalı vatandaşlar da sokaklara döküldü. Şehrin birçok noktasında buluşan taraftar grupları, marşlar eşliğinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor. Araçlarla yapılan konvoylarla da kutlamalar devam etti.

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