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Galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir galeriye kalaşnikoflarla saldırı düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir galeriye kalaşnikoflarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, Kozan ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir galeride meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletli kişi veya kişiler galeri önüne gelerek kalaşnikoflarla işyerini kurşun yağmuruna tuttu. İşyeri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada olay yerinde olan Ali K. ve Hakan T. yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis yaralı şahısları görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali K ameliyata alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi polis tamamen kapatarak çalışmalarına başladı. Çevrede bulunan görgü tanıkları yoğun silah seslerine uyandıklarını bir anda sokağın savaş alanına döndüğünü ifade ederek silah seslerinin 5 dakika boyunca susmadan yankılandığını söylediler. Olay yerinde galeri önünde bulunan bir araç silah mermilerinin hedefi olurken atılan bir adet el bombasının patlamadan facianın eşiğinden dönüldüğü iddia edildi. Polis her yerse saldırgan kişi yada kişileri arıyor.

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