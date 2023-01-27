Galibiyete sevinemediler: Futbolcuların soyunma odasındaki eşyaları çalındı

Adana'da, TFF U18 Gençler Ligi'nde oynanan maç sırasında Çukurova Press Havuzlubahçe takımının oyuncularının, soyunma odasındaki cep telefonları ve eşyaları çalındı. Rakibini 6-1 mağlup eden oyuncular, hırsızlık şokuyla galibiyet sevincini bile yaşayamadı.

25 Ocak Çarşamba günü Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde bulunan Muharrem Gülergin Stadı'nda Çukurova Press Havuzlubahçe ile Suluca Gençlik Kulübü karşılaştı. Maçın oynandığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Çukurova Press Havuzlubahçe takımının kilitli olan soyunma odasına girdi. Hırsızlar, futbolcuların cep telefonları ve özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. 6-1 yendikleri maç sonunda sevinçlerini yaşamak için soyunma odasına giden futbolcular, cep telefonu ve eşyalarının çalındığını fark edince büyük üzüntü yaşadı. Çukurova Press Havuzlubahçe Kulübünün Teknik Direktörü Nevzat Karabulut, hırsızlık olayını polise bildirdi. Polis şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

“40 yılda ilk defa böyle olayla karşılaştım”

Olayın hala şoku içerisinde olduklarını aktaran Teknik Direktörü Nevzat Karabulut, “Yaklaşık 40 yıldan beri futbol sahalarında görev yapmaktayım. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Biz U-18 Gençler Ligi'nde yer alıyoruz. Oynayacağımız karşılaşma için sahaya hareket ettik. Soyunma odasında soyunduk ve maça çıktık. Soyunma odasının anahtarları da bizdeydi. Soyunma odasını kilitledik. Fakat devre arasında çok enteresan bir sürpriz ile karşılaştık. Genç arkadaşlarımızın eşyalarının çalınmış olduğunu fark ettik. Bu ekonomik şartlarda gençlerin bir eşyaya sahip olmasının zor olduğunun farkındayız. Dileriz ki en kısa zamanda hırsızlar yakalanır ve genç arkadaşlarımız eşyalarına kavuşurlar. Soyunma odasına giderken maçı kazanmanın mutluluğu ile gittik. Fakat hevesimiz kursağımızda kaldı. Aynı anda 7-8 arkadaşımızın eşyalarının çalındığını gördük. Maçın sevincini yaşayamadık. Telefonlar, montlar, ayakkabılar ve kol saatleri gibi eşyalar çalındı” diye konuştu.

“Toplu taşıma kartına kadar çalmışlar”

Kulübün oyuncularında 17 yaşındaki Arda Karartuğ ise ”Sahada maçımız vardı saat 2'de. Maçın devre arasında soyunma odasına gittik ve benim kazağımın ve hocamızın montunun olmadığını fark ettik. Maçtan çıkan her arkadaşımız eşyalarının çalındığını söyledi. Maç sonunda ben de cüzdanımı açtım ve otobüs için kullandığım ‘Kentkart'ımın olmadığını fark ettim. Ardından bana bildirim geldi. Hırsızlık olayından bir saat sonra dolmuşta denenmiş. Yetersiz bakiye olduğu için onaylanmamış” dedi.

Futbolculardan 17 yaşındaki Barış Talaz da, ”Kulüp olarak bu hırsızlık olayından dolayı çok üzüldük. Adana'nın en güvenilir ve en çok maç oynanan statlarından olan Muharrem Gülergin Stadı'nda böyle bir olay yaşandı. Sahada alınan güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden midir artık böyle bir durum oldu. Maçı kazanmıştık ve sevincini yaşayamadık. Maça sevinemedik. Ben arkadaşlarım adına çok üzüldüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz. Yetkililerden bu olaya bir el atılmasını istiyoruz. Olayın çözülmesini ve hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin de giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Çok üzüldüklerine değinen oyunculardan oyunculardan Furkan Noyan, kendisinin ikinci defa sahadayken telefonunun çalındığını, biran önce hırsızların yakalanmasını istediklerini ifade etti.