Garaj Günleri başlıyor

Soğuk kış günlerinin yaklaştığı günlerde, en uygun fiyatlarla alışveriş yapmak, gardırobunun eksik parçalarını tamamlamak, binlerce üründeki cazip fiyatları yakalamak isteyenlerin yanı sıra, çeyiz hazırlığı yapanların, evlerini yenileyeceklerin, altın ve mücevherle kendini şımartmak veya sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlerin de dört gözle beklediği indirimli günler, alışverişi şenliğe dönüştürecek.

Ziyaretçiler, Optimum'un -1'inci katı kapalı otoparkına kurulacak olan stantlarda ayakkabıdan, çantaya, yazlıktan, kışlığa, altından, pırlantaya kadar binlerce çeşit ürünü cazip fiyatlarla satın alabilecek.

Garaj Günleri, 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.