Gazeteciler iftarda buluştu

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun bu yıl 2. Bölgesel iftarı Adana'da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) ev sahipliğinde verildi.

ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen iftar programında katılımcıların iftar yapmasının ardından Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanı M. Zeki Uyanık tarafından yemek duası okundu.

Yemek sonrası söz alan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini bu yıl da gerçekleştirmenin hazzını yaşadıklarını belirterek, Ramazan ayının kutsiyeti ve oruç tutmanın maneviyatını hep birlikte hissetmek, bir arada olmak, dayanışma ruhunu geliştirmek için çabaladıklarını dile getirdi.

Başkan Esendemir, Arif Nihat Asya Parkı içerisindeki ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nin gazetecilere kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bizim en büyük eksiğimiz üyelerimizin bir araya gelebilecekleri böylesi bir sosyal tesisin olmayışıydı. Buradan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür ederiz. Tesisimizdeki birçok eksiğin giderilmesi için bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara da minnet borçluyuz. ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nin üyelerimize daha kapsamlı hizmet verebilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da son yıllarda basının çok zor şartlar altında görev yaptığına dikkat çekti. Karaca, basına yönelik saldırıların arttığı ve cezasız kaldığı bir dönemden geçtiklerini, gazetecilerin özlük haklarının olmadığını, iş güvencelerinin bulunmadığını, sektör içerisindeki işsizliğin de giderek dikkat çekici boyutlara ulaştığını söyleyerek, “Teknolojik gelişmelere paralel olarak basındaki çeşitlenme de belli yasal düzenlemeler gerektiriyor. Öncelikle son yıllarda giderek gelişen internet gazeteciliği konusunda hala bir düzenleme yapılmadı. Basın kartı komisyonu oluşturulmadı. Sarı basın kartı almaya hak kazanan gazetecilerin basın kartları verilmedi” diye konuştu.

İftara katılan İletişim Başkanlığı Adana İletişim İl Müdürü Mustafa Keleş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte, yapılması gereken bazı yasal düzenlemelerin zaman aldığını, basın kartları konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını, Haziran ayı içerisinde gazetecilerin sarı basın kartlarını alabileceklerini söyledi. Keleş; Kutsal Ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, basındaki sıkıntıların aşılması için hükümetin yoğun bir çaba gösterdiğini dile getirdi.

İftar yemeğine, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şahin Özer, TGF Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Necmi Pişkin, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Basın İlan Kurumu İl Müdürü M.Feramuz Ayan, Dernekler İl Müdürü Recep Kurtoğlu, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, yerel ve ulusal basın temsilcileri, gazeteciler ve eşleri katıldı.