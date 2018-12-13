Gazi eli değen atık kağıtlar öğrencilere umut oldu

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkum olduktan sonra gazi arkadaşlarıyla Vatanda Eğitim Derneği kuran gazi Sebahattin Aslan, atık kağıt toplayarak öğrencilere, ayakkabı, mont ve kırtasiye yardımında bulundu.

Hakkari Dağ Komando Taburu'nda uzman çavuş olarak görev yapan Sebahattin Aslan (48), 26 Temmuz 1995'te ihbar üzerine Hakkari'nin Karadağlar mevkisine gittikleri sırada PKK ile girilen çatışmada başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Aslan, önce Diyarbakır Asker Hastanesi'ne getirildi, buradan da Ankara GATA'ya sevk edildi. Hastanede yapılan operasyonların ardından ise Sebahattin Aslan 4 ay sonra ayağa kalktı ancak sağ tarafı felç olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Aslan, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettirirken bile vatan sevdasıyla yandığı için atık kağıt toplayarak öğrencilere yardım etmeye başladı. Bu durumu gören diğer gazi arkadaşları da ona katılınca 5 yıl önce Aslan Vatanda Eğitim Derneğini kurdu. Bölücü terör örgütüyle mücadelede gözünü, ayağını, kolunu kaybetmiş gaziler kendini muhtaç öğrenci çocuklara adadı. Şehir ayırt etmeden doğulusu, batılısı, güneylisi ve kuzeylisi bütün çocuklara yardım için var güçleriyle çalıştı. Gaziler topladıkları atık kağıtları satarak öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeye devam etti. Son olarak gaziler Aladağ ilçesi Akören Lisesi öğrencileri ile imam hatip orta okulu öğrencilerine 360 öğrenciye, ayakkabı, mont ve kırtasiye yardımında bulundu.

Gazi Aslan, gazi ve şehitlik mertebelerini öğrencilere anlatıp, silah yerine kalem tutmaları gerektiğini belirterek, "Bir kalem bir silahtan daha güçlüdür. Ben burada geleceğin Cumhurbaşkanlarını, savcılarını, hakimlerini, öğretmenlerini, doktorlarını görüyorum" dedi.