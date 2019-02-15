İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazi Ortaokulu, namağlup şampiyon

Adana’da ortaokullar arasında düzenlenen ‘Voleybol Şampiyonası’nda Gazi Ortaokulu, güçlü rakibi Zeytinli Ortaokulu’nu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Adana'da ortaokullar arasında düzenlenen ‘Voleybol Şampiyonası'nda Gazi Ortaokulu, güçlü rakibi Zeytinli Ortaokulu'nu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.


Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen ‘Ortaokullararası Voleybol Şampiyonası'nda heyecan yaşandı. Rakiplerini saf dışı bırakarak finale yükselen; Gazi Ortaokulu ile Zeytinli Ortaokulu, Asım Savaş Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Gazi Ortaokulu 3-0 kazanarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.


Final maçı sonrasında Gazi Ortaokulu Müdürü Gökhan Baltacı, takım antrenörleri Ümran Öz ve Serdar Pehlivan, öğrencileriyle sevinç yaşayarak kupayı da birlikte kaldırdı. Şampiyon kadroda Ramazan Furkan Baysal, Demir Kapıcıoğlu, Baran Aba, Mehmet Efe Künkül, İsmet Öz, Yiğit Ataş, Yağız Barkın Sunar, Ali Arda Yağmurlu, Emre Erbil, Efe Çelik ve Muhammed Eyüp Korkmaz yer aldı.


Gazi Ortaokulu, Voleybol Şampiyonası'nda oynadıkları 8 karşılaşmanın tamamını 3-0'lık skorlarla kazandı. Rakiplerine set vermeyen genç voleybolcular, elde ettikleri bu başarıyla da Adana'yı önce bölge, sonra da başarılı olurlarsa ‘Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.