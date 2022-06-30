İhlas Haber Ajansı

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Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesim hizmeti

Adana’da Bayan Kuaförü İbrahim Demirtaşlı, "Bir kıvılcımla başlar" adını verdiği proje çerçevesinde gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesimi ve kaş alımı hizmeti verdi.

Adana'da Bayan Kuaförü İbrahim Demirtaşlı, "Bir kıvılcımla başlar" adını verdiği proje çerçevesinde gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesimi ve kaş alımı hizmeti verdi.


Demirtaşlı, merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde düzenlediği etkinlik ile gazi ve şehit yakınlarını misafir etti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden yetkili isimlerin de yer aldığı etkinlikte, ayrıca diğer kuaför işlemlerinden faydalanmak isteyen misafirlere yüzde 60 indirim sağlandı.


Etkinliğe katılan gazi ve şehit yakınları, unutulmadıkları için gururlandıklarını söyledi.


Organizasyona ev sahipliği yapan Demirtaşlı ise, "Şehit ve gazi yakınları için ne yapsak az. Bu tür etkinliklere devam etmek istiyoruz" dedi.

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