Gaziye "ayıplı otomobil" ayıbı

İstanbul'da bir terör olayına giderken geçirdiği kaza sonucu sol kolunu kaybederek gazi olan polis memuru Talip Barsan, yaklaşık 15 ay önce aldığı otomobilin şanzımanından kaynaklanan arızadan dolayı mağdur oldu. Bilirkişi otomobili ayıplı mal olarak kabul etmesine rağmen mahkemenin ikinci kez bilirkişi raporu istemesi gaziyi üzdü.

Talip Barsan 26 yıl önce polis memuru olup İstanbul'da göreve başladı. 1995 yılında terör olayına giderken trafik kazası geçirerek sol kolu kırılınca görevini yapamaz hale geldi. Bu nedenle Barsan'ın koluna platin takıldı. Barsan çok sevdiği polislik mesleğini bırakmayarak tek koluyla çalışmaya devam etti. Gazi olan Barsan, 2017 Aralık ayında ise engelli haklarından faydalanarak bir otomobil aldı. Ancak otomobil şanzıman arızası vermeye başladı. Bu nedenle otomobili sürekli servise götürdü ama bir türlü arıza giderilemedi. Bunun üzerine Barsan, otomobilin değiştirilmesini istedi ancak firma bunu kabul etmeyince Barsan, mağdur olduğu için konuyu mahkemeye taşıdı. 22 Ocak 2018 tarihinde otomobili iade edip Adana 2. Tüketici Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme tarafları dinledikten sonra otomobildeki arızayla ilgili bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi otomobilde yaptığı incelemede şanzıman hatası olduğunu, bunu otomobili alan kişinin bilmesinin mümkün olmadığını ve arızanın bir kaza ya da sürücü kusurundan kaynaklanmadığını, üretim sırasında arızanın oluştuğu yönünde rapor bildirdi. Ancak bu rapora rağmen otomobil firması bilirkişi raporuna itiraz edip başka bir bilirkişi raporu daha hazırlanmasını istedi. Gazinin avukatı bu talebe itiraz etse de mahkeme ikinci bir bilirkişi raporu hazırlanmasını hükmedip duruşmayı erteledi.

Gazi Barsan'ın avukatı Serkan Çiçek, tek kolunu bu vatan uğruna vermiş müvekkilinin, devletin kendisine sağladığı ÖTV muafiyetinden faydalanarak lüks bir otomobil firmasından uygun rakamlara otomobil aldığını belirterek, "Ancak bu otomobilin ayıplı çıkmasından sonra açmış olduğu haklı davasında 1 yıl geçmiş olmasına rağmen bir sonuç elde edebilmiş değildir. Dosya kapsamında bilirkişi raporu alınmış ve aracın ayıplı olduğu tespit edilmiştir. Fakat yargılamada meydana gelen aksamalar maalesef adaletin olması gereken zamanda tesisinin önüne geçmektedir. Bu süreçte gazimiz araçsız kalmış, yeri geldiğinde Adana'nın yoğun sıcağında yeri geldiğinde ise soğuk kışında yağmurda çamurda işine gelip giderken kolunda morarmalar meydana gelmiştir, yaşadığı mağduriyet maalesef ki bugün de devam etmektedir. Biz yine yüce Türk adaletine ve yargısına güveniyoruz ve mağduriyetlerin er ya da geç giderileceğine tam olarak inanıyoruz" dedi.