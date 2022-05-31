İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu

Adana’da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.


Adana kent genelinde hava sıcaklığının 23 derece ve nem oranın yüzde 95 olduğu dakikalarda, sis etkili oldu. Yoğun sis bulutları nedeniyle yüksek katlı binalar ve cami minareleri gözden kayboldu. Sis yoğunluğunun artması sonucunda bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.