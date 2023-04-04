Geçen sene üzen patates, bu sene üreticinin yüzünü güldürecek

Adana'da geçen yıl zirai don nedeniyle 3'te bir oranında verim alan patates üreticisinin bu sene yüzünün güleceği rekoltenin 45 bin dönüm arazide toplamda 175 bin tona kadar ürün çıkması beklendiği belirtildi.

Adana'da geçen yıl Mart ayında eksi 7 dereceleri bulan hava durumundan kaynaklı 45 bin dekar alanda çiftçinin ektiği patates bitkisi yandı. Bitkinin yanmasıyla çiftçi dönümden alacağı ürünün üçte biri alarak zarara uğradı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, bu yıl çiftçinin yüzünün güldüğünü bitkinin istedikleri gibi filizlendiğini ve rekoltenin tam anlamıyla alınmasının beklendiğini söyledi.

Mevsimsel gelişmeleri bu yıl iyi gittiğini vurgulayan Platform sözcüsü İncefikir,” Ciddi bir soğuk olmadı, hatta üreticilerle konuştuğumuzda kendi terimleriyle toprağın tavında kıvamında bir dönemde etiklerini, yağmurların istedikleri dönemde yağdığın söylüyor. Kendilerinin istediği dönemlerde de yağmurlama yaptıklarını çünkü yağmurun dışında patatesin kendisinin tatlı su diye tabir ettikleri kendi yağmurlamaları yapmalarını gerektiğini söylüyorlar” dedi.

“Adana'da 175 bin tona kadar rekolte bekleniyor”

Dönümden minimum 4 ile 5 ton rekolte alınacağını belirten İncefikir,”Hatta daha iyi bölgelerde daha gelişmiş bölgelerde bunun biraz daha üstünde olabileceği söyleniyor. Tabii bu arazinin kendi geçirgenliğine tarlarının yapısına göre de değişebilecek. Adana'da yaklaşık 45 bin dekarda 150-175 bin ton arasında bir rekoltemiz söz konusu olabiliyor” ifadelerine yer verdi.

“Adana'nın özelliği, erkenciliği”

Konuşmasını sürdüren İncefikir," Adana'nın özelliği ise Türkiye'deki erkenciliğimiz, turfandacılığımız. Türkiye'de ilk çıkan patates Adana'da çıkıyor. Burada gerek yurt içine gönderiyoruz , gerekse yurt dışına bir çok ülkeye ihraç yapıyoruz. Niğde, Nevşehir, Konya, Afyonkarahisar gibi birçok şehrimizde patates ekiliyor. Nedeni de artık dondurulmuş gıdada patatesin bir şekilde sanayide kullanılması, kızartmalarda olabilmesi. Birçok sektörde bu dondurulmuş sanayiye yönlendirilmesiyle de ekim alanlarının karşılığının bulması bir şekilde artmasına neden oluyor” diye konuştu.