Geçioğlu'nun meclis başkanlığı 10 dakika sürdü

Fadime Geçioğlu, 10 dakika sonra salona giren 1. Başkanvekili Kemal Çelik yerini bıraktı.

Seyhan Belediye Meclisi, Başkan Akif Kemal Akay ve 1. Başkanvekili Kemal Çelik toplantıya gelmeyince 2. Başkanvekili Fadime Geçioğlu, katipler Gülcan Bingöl ve Hatice Yılmaz tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı toplantıda Başkan Fadime Geçioğlu gündemlere geçti.

Gündemin beşinci maddesinde, Seyhan Belediyesi Zabıta İşlemleri Yönetmeliği'nin günümüz değişen şartlarına göre uyarlanarak hazırlanan Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile ilgili müşterek komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde, Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa mahallelerinde, yaklaşık 275 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında, kısmen ticaret+konut ve donatı alanlarını içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili müşterek komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesi okunurken salona giren Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik'e, Fadime Geçioğlu divandaki yerini bıraktı.

Bu maddeye göre Seyhan İlçesi, Kayalıbağ Mahallesi 242 ada 37 parselin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin “d” bendi gereği Adana İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsis yapılması, tahsis süresinin 20 yıl süreyle belirlenmesi ve tahsis işlemlerine ilişkin belediye başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili müşterek komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.