Geçmeyen ağrılarınızın nedeni fibromiyalji olabilir

Süleyman Tatlı, üç ay veya daha uzun süredir devam eden ve tıbbi bir nedene dayanmayan yaygın ağrı şikayeti olan hastalara fibromiyalji tanısı konduğunu belirterek, “Günümüzde gündelik yaşamı, iş hayatını hatta ekonomiyi bile olumsuz etkiler hale gelmiş olan bu rahatsızlıkta her üç hastadan sadece biri doğru tanı alarak tedaviye başlayabilmektedir” dedi.

Dr. Süleyman Tatlı, yaptığı açıklamada, fibromiyaljinin, yaygın kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik, bitkin olma durumu, uykuda düzensizlikler gibi birçok soruna yol açtığına işaret ederek, vücudun bazı hassas noktalarında karakterize olan fibromiyaljinin nedenleri net olmasa da atakların, başta stres olmak üzere, fiziksel travma veya grip benzeri alakasız sistemik bir hastalığın sonucu olabileceğini söyledi. Dr. Tatlı, toplumun yüzde 5'e yakınının bu sorundan etkilendiğini kaydetti.

Hastalıklara davetiye çıkartıyor

Fibromiyalji sendromumun sakatlık sebebi veya hayatı tehdit eden bir hastalık olmadığını ancak başka hastalıklara davetiye çıkartması ve yaşam kalitesini düşürmesinin tedaviyi zorunlu kıldığını anlatan Dr. Süleyman Tatlı, “Tedavide kullanılan ilaçlar, ağrıyı azaltmak, yorgunluğu gidermek, uykuyu düzenlemek ve depresyonu tedavi etmek amacıyla kullanılır” dedi.

Fizik tedavi olumlu sonuç veriyor

Fizik tedavi uygulamalarında manuel terapi, kuru iğne, sıcak uygulama ve masaj ile yüz güldürücü sonuçlar alınabildiğini belirten Dr. Tatlı, “Fibromiyalji tedavisinde özellikle aktif olarak spor yapmak hastalığın tedavisinde ve tekrar oluşumunun önlenmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bunun dışında bir hobi edinmek ya da tatile çıkmak gibi stres oluşturan ortamlardan uzaklaşmak ve kaplıca kürleri de yararlı olabilmektedir” diye konuştu.

Bu şikayetler yaşam kalitesini düşürüyor

Hastalar, en sık ağrı ve yaygın hassasiyet hissi şeklindeki yakınmalarla polikliniklere baş vuruyorlar. Söz konusu ağrılar ise genellikle vücudun daha fazla kullanılan bel ve boyun bölgesinde hissediliyor. Bunun yanı sıra omuz, dirsek, diz ve ellerde de ağrılar olabiliyor.

Yorgunluk, uyku problemleri, sabahları yorgunluk hissiyle uyanmak, baş ağrısı-dönmesi, depresif ruh hali, kaygı, odaklanma veya dikkat vermede güçlük, alt karın bölgesinde ağrı, kabızlık, nefes almada zorlanma, sık idrara çıkma ve acil idrar yapma isteği ve ulaklarda çınlama önemli belirtiler arasında yer alıyor.