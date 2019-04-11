Geleceğe yön verenler Ziyapaşa Ortaokulu'nda

Ziyapaşa Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Yıldız, Okul Aile Birliği, veliler ve öğretmenlerin ortak girişimleriyle ikincisi düzenlenen ‘'Hedefimi seçiyorum, geleceğime yön veriyorum'' projesi renkli görüntülere sahne oldu.

Birçok meslekte hedeflerine ulaşmış ve ulaşmak için çabalayan konuklar okul bahçesinde hazırlanan alanda öğrencilere iyi birer örnek ve sorulan sorulara verilen cevaplarla rehber oldular.

Yazar Mustafa Ökkeş Evren, çok amaçlı salonda çocuklarla sohbet edip kitabını hediye ederek imzaladı. Akademisyen Halit Atılgan öğrencilerin sorduğu sorulara cevap verdi. Aşçı Serdar Çolak, okul bahçesinde kurulan alanda ev yapımı makarna yapımını uygulamalı öğretti.

Oyuncu Ganime Sert, Burak Şafak ve Teksin Pircanlı oyunculuğun zorlayan ve eğlenceli yanlarını yaptıklarını samimi sohbetle gözler önüne serdi. Müzisyenler ve konservatuar bölümü üyeleri bu etkinliği şarkıları ve melodileri ile etkinliği bir şölene dönüştürdü. Heykeltraş Banu Poçuklu paletiyle öğrenciler eşliğinde hayal gücünün önemini rölyef çalışması ile anlattı.

Okul Müdürü Halil İbrahim Yıldız, yaptığı konuşmada, ikincisi düzenlenen projenin çocukların geleceğe inşa edecekleri köprüde önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘'En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister'' sözüyle yola çıktıklarını vurgulayan Yıldız, "Öğrencilerimize yön vererek, gelecekte yapmak istedikleri meslekleri tanıtarak; Aynı zamanda yakalarına taktıkları kartlarla mesleğe uygun giyim kuşamlarıyla hedeflerindeki mesleklere bir adım daha yaklaşacaklarını düşünüyoruz. Bu sebeple okulumuz böyle bir proje ve etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Bütün bunlar ışığında okumaya, anlamaya, anlamlandırmaya duyulan inanç, ilgi ve özveri artacak; okulumuz başarılarına başarı katacaktır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Gelecek nesiller ancak eğitilerek ve kendisine yön verecek güce ulaştırılarak vatana faydalı birer nefer olacaklardır” dedi.