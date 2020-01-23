Geleceğin yüzücülerine ekipman desteği

Branş ayrımı yapmaksızın kanunlar ve imkanlar dahilinde, spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Nesrin Olgun Arslan, "En büyük şansımız sporcu bir belediye başkanına sahip olmak. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'ın direktifleri doğrultusunda hareket ederek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. TOHM yüzme sporcularına, antrenmanlarını daha çağdaş ekipmanlarla yapmaları için tüm dünyada kullanılan ekipmanları hediye ettik. Bu sporcuların içerisinden nice şampiyonlar yetişecektir" dedi.

TOHM Yöneticisi Metin Maralcan ve antrenörler de, desteklerinden dolayı Seyhan Belediyesine teşekkür ettiler.