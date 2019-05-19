Geleneğin Geleceği" sergisi açıldı

"Geleneğin Geleceği" temasıyla düzenlenen geleneksel el sanatları sergisi Adana Müzesinde açıldı.

Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen geleneksel el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, kurum temsilcileri ile öğrencilerin de hazır bulunduğu sergide Vali Demirtaş ve eşi stantları gezerek ürünleri inceledi.

Sergi kapsamında müzenin bahçesinde düzenlenen ve bir hafta boyunca sürecek etkinlikleri de inceleyen Vali Demirtaş, uygulamalı el sanatları atölyelerinde faaliyet yapan çocuklarla sohbet edip yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kültürel değerlerin korunmasında ve geleceğe taşınmasında müzelerin önemli rol oynadığını belirten Vali Demirtaş, ülkemizin, coğrafyasında hayat bulmuş tüm uygarlıklara sahip çıkarak, kültürel değerlerimizi tanıyan, koruyan ve geleceğe aktarmak üzere yaşatan kültür düzeyi yüksek genç nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.