Geleneksel AOSB Futbol Turnuvası sürüyor

Sporun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Futbol Turnuvasının 7'ncisi devam ediyor.

8 grup halinde, 46 takımın katıldığı turnuvanın ikinci haftasında da ilk haftada olduğu gibi bir çekişme yaşandı. Gollerin art arda atıldığı ancak, centilmenliğin hakim olduğu turnuvada, oyuncular kadar onları izleyenler de heyecan yaşadı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki Park Arena Halı Sahasında gerçekleşen turnuvanın ikinci haftasında, karşılaşmaların sonucu şu şekilde:

AOSB: 2 - Teknopak: 5, Kimteks: 13 - Apro Aliminyum: 0, Oğuz Tekstil: 8 - GPS Plastik: 4, Güney Çelik Hasır: 3 - Netral Elektrik: 0, Tat Nişasta: 6 - Simgetek: 2, Zahit Aliminyum: 9 - Elitaş Grup: 2, Serat Güvenlik: 4 - Kimsoy Boya: 1, AFAD: 4 - Ares Isı: 0, Bilici Yatırım 5: - Nur-iş PVC: 3, Eksoy Kimya: 1 - Kastamonu Entegre: 8, Aslanbaş Çivi: 4 - Lubrimax: 2, Peba Tekstil: 3 - Ersoplast Plastik: 13, Pidok Plastik: 3 - Özler Tarım: 0, Ertar Kimya: 5 - Santa Yalıtım: 2, Toros Kumaş: 2 - Geta Tarım: 1, Dünya Polistern: 2 - Ako Mermer: 3, Abdioğullları: 5 - Jain Sulama: 0, Beta Transformatör: 1 - Yurtiçi Kargo: 2, Sarten Ambalaj: 2 - Sepaş Plastik: 2, Tezkim: 8 - Koçak Çevre: 3, Expel İlaç: 3 - Beta Gıda: 8, Teknoloji Koleji: 1 - BCN Tekstil: 3