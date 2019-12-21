Geleneksel medya, dijital medyaya yenik d??t?

?ukurova Sanat Giri?imi taraf?ndan Adana Yazarlarevi'nde ger?ekle?tirilen geleneksel medyadan, dijital medyaya ge?i?in tart???ld??? "Bas?nda Ka??ttan Ekrana" ba?l?kl? s?yle?ide konu?an Orhan Apayd?n, "Geleneksel medya i?in taziyelerimizi mi bildirelim yoksa geleneksel medyan?n disiplinlerini dijital medyaya m? aktaral?m" diye konu?tu.

Etkinlikte, geleneksel medyan?n sorunlar?n?n dijital medyaya ayn? ?ekilde aktar?ld??? belirtilirken, dijital medyayla birlikte artan yalan haber say?s?na dikkat ?ekildi.

Orhan Apayd?n, geleneksel medyadan dijital medyaya ge?i?te ortaya ??kan sorunlara dikkat ?ekti. Apayd?n, "Geleneksel medya i?in taziyelerimizi mi bildirelim yoksa geleneksel medyan?n disiplinlerini dijital medyaya m? aktaral?m. Evrensel kurallardan hareket ederek dijital medyada ayn? disiplini ve kurallar? yerle?tirmeye ?al??man?n m? m?cadelesini verelim. Dijital medya arac?l???yla, kolayl?kla yay?labilen yalan haberlerin engellenmesi ve do?ru habere ula?mak i?in yeni olu?umlar hayata ge?irildi. Bu olu?umlar, okuyucunun do?ru habere ula?abilmesi i?in ?nce yalan haberleri a?mas?n? kolayla?t?rd?" diye konu?tu.

Do?. Dr. Onur Dursun da, geleneksel medyadaki yalan haber, etik ihlaller, bas?n ?zg?rl??? gibi bir?ok sorunun dijital ortama da ta??nd???n? belirtti. Dursun, "?laveten, ?al??ma ko?ullar?n?n iyi olmamas?, ?al??an say?s?n?n azl???, ?al??anlar?n ?zl?k haklar?n?n ihlal edilmesi gibi sorunlar, gelenekselde oldu?u gibi dijital medya platformlar? i?in de ge?erli" dedi. Geleneksel medyada olduk?a ?nemli olan iyi haber yazma kayg?s?n?n dijital ortamda k?smen sekteye u?rad???n? belirten Dursun, dijital medyayla b?y?yen yeni neslin bilgiyi sindirmeden ?abucak t?ketecek bi?imde dijital medya ortamlar?n? kulland???n? vurgulad?. Dijital medyayla b?y?yen neslin haber yazmakta zorland???n? anlatan Dursun, sosyal medyada ortamlar?n?n yeni nesillerin bilincini ?ekillendirdi?ini, bunun da geleneksel haber yaz?m kurallar? ?zerinde olumsuz etki ortaya ??kard???n? s?yledi.