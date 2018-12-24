Geleneksel oyunlar teknolojiye yenik düştü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde teknolojiyle birlikte yok olmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların çocuklar tarafından öğrenilmesi için okullarda topaç dağıtılarak, nasıl oynandığı uygulamalı olarak gösterildi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel sokak oyunları bir bir yok olmaya başladı. Bunların başında da sokaklarda oynanan topaç oyunu geliyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ve Tufanbeyli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mürsel Erçil geleneksel sokak oyunlarının yok olmaması için bir proje başlattı. Bu proje kapsamında iki müdür okulları tek tek gezerek topaç dağıttı. Müdürler topaçları dağıtmakla kalmayıp çocuklara nasıl oynanacağını da topaç çevirerek birebir gösterdi. Çocuklar hayatlarında ilk kez gördükleri topaçlara ipleri sararak yere atıp çevirmeye başladı. İlk kez denediklerinde başarısız olsalar da daha sonra topacı çevirmeyi başardılar. Öğretmenler de öğrencilere yardımcı oldu.

Kalkan ve Erçil, amaçlarının çocukları biraz olsun sanal alemden uzaklaştırarak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlara yönlendirmek olduğunu kaydetti.